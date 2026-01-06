Ричмонд
Как обеспечат безопасность в храмах Крыма в Рождественскую ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. В ночь с 6 на 7 января во всех храмах и соборах Крыма пройдет Всенощное бдение. За безопасностью прихожан будут следить сотрудники МЧС, МВД и службы экстренного реагирования, сообщают в главке МЧС России по Крыму.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

Особое внимание, по данным министерства, уделено пожарной безопасности. Для этого инспекторы государственного пожарного надзора ранее провели визиты во все православные святыни.

«При этом особое внимание было уделено проверке работоспособности пожарной сигнализации, состоянию первичных средств пожаротушения и наличию эвакуационных выходов. Не остались без внимания настоятели и работники храмов. С ними были проведены дополнительные инструктажи по требованиям пожарной безопасности и алгоритму действий в случае возникновения возгорания», — рассказали в МЧС.

Кроме того, специалисты будут круглосуточно дежурить возле наиболее посещаемых церквей и храмов во время богослужений.