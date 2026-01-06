Как обеспечат безопасность в храмах Крыма в Рождественскую ночь

«При этом особое внимание было уделено проверке работоспособности пожарной сигнализации, состоянию первичных средств пожаротушения и наличию эвакуационных выходов. Не остались без внимания настоятели и работники храмов. С ними были проведены дополнительные инструктажи по требованиям пожарной безопасности и алгоритму действий в случае возникновения возгорания», — рассказали в МЧС.