Жителям Петербурга перечислили нерабочие дни 2026 года

Уже в следующем месяце длинные выходные будут с 21 по 23 февраля.

Петербуржцам перечислили нерабочие дни и сокращенные недели нового года. Об этом пишет 6 января spb.aif.ru.

В следующем месяце длинные выходные будут с 21 по 23 февраля благодаря Дню защитника Отечества. В марте сократят неделю с 10 по 13 числа, в апреле — с 26 по 30 числа, в мае — с 12 по 15 числа, в июне — с 8 по 11 числа. Во второй половине 2026-го нерабочими станут 4 ноября и 31 декабря.

А шестидневки в этом году не ожидаются, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.