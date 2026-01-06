Поездки из Ростовской области в Среднюю Азию подешевели на 13% за год

В Ростовской области изменилась стоимость поездок в страны Средней и Юго-Восточной Азии. Об этом можно судить по данным портала Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
В январе 2025 года одна поездка в страны Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) составляла 69,5 тысячи рублей, а в ноябре того же года — 67,3 тысячи рублей. В ноябре 2024 года траты по тем же направлениям отметили в районе 77,5 тысячи рублей, то есть за год средняя стоимость снизилась примерно на 13%.
Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии в январе 2025 года составляли 109,4 тысячи рублей, в ноябре — 110,8 тысячи рублей. В ноябре 2024 года средний чек зафиксировали на уровне в 107,9 тысячи рублей. Таким образом, при сравнении показателей год к году подорожание составило около 2,6%.
