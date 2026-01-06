Ричмонд
Новый профильный экзамен появится у абитуриентов в 2026 году

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрены положения о совершенствовании вступительной кампании в учебные учреждения в текущем году, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Там также отметили, что данный документ направлен на то, чтобы обеспечить равные возможности абитуриентам во время поступления в вузы и ссузы и справедливый конкурсный отбор.

«Создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании, а также утвержден ее постоянный состав», — говорится в сообщении.

Комиссия будет контролировать проведение университетских олимпиад, дающих право на льготное поступление в вузы. Ее председателем, как и в минувшем году, стала вице-премьер Наталья Петкевич. В структуру вошли представители Палаты представителей и Совета республики, органов госуправления, общественных организаций.

Кроме того, указом актуализированы некоторые положения правил приема для получения высшего и среднего специального образования. В частности, для поступления в вуз на заочную форму больше не нужно подтверждать трудовой стаж по избранному профилю.

В связи с созданием колледжа Министерства внутренних дел уточнены категории абитуриентов, имеющих льготы при зачислении.

Также вводится профильное испытание по предмету «История Беларуси в контексте всемирной истории», так как его в 10 и 11-х классах школьники изучают вместо «Истории Беларуси».

