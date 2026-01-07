Ушёл из жизни инженер, подключивший к технологиям север Омской области

Николаев много лет возглавлял Тарский узел связи компании «Ростелеком». На протяжении своей профессиональной деятельности он значительно способствовал развитию телекоммуникационной инфраструктуры региона. Под его руководством было реализовано множество проектов по строительству межпоселковых линий связи и модернизации телефонных станций в северных районах Омской области, охватывающих от Большереченского до Усть-Ишимского районов.