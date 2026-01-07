Ушёл из жизни инженер, подключивший к технологиям север Омской области

4 января после длительной болезни скончался Николай Николаев, опытный инженер телекоммуникационных сетей северных районов Омской области. Об этом сообщает газета «Тарское Прииртышье». Траурная церемония прощания состоялась 6 января.
Николаев много лет возглавлял Тарский узел связи компании «Ростелеком». На протяжении своей профессиональной деятельности он значительно способствовал развитию телекоммуникационной инфраструктуры региона. Под его руководством было реализовано множество проектов по строительству межпоселковых линий связи и модернизации телефонных станций в северных районах Омской области, охватывающих от Большереченского до Усть-Ишимского районов.
Именно благодаря его усилиям оптоволоконная связь впервые появилась на севере Омской области, что дало возможность местным жителям получить доступ к современным цифровым технологиям. За свои достижения в данной сфере Николаев был награждён множеством ведомственных наград и удостоен звания почётного работника Омской области.