Как выросли оптовые цены на бензин и дизель в Омске за два года?

Сравнение данных нефтебазы показывает значительное удорожание по сравнению с 2024 годом.

Источник: Reuters

Как стало известно «СуперОмску», оптовые цены на топливо на омской нефтебазе к началу 2026 года значительно превышают показатели 2024-го. Сравнение данных за август 2024 и январь 2026 годов демонстрирует устойчивый рост стоимости основных видов горючего.

На 6 января 2026 года стоимость одной тонны бензина АИ-92 составляет 60 000 рублей. По подсчетам «СуперОмска», это соответствует цене за литр в 44,7 рубля*. Для сравнения, в августе 2024 года тонна этого же топлива стоила 58 600 рублей, а литр — 43,6 рубля*. Таким образом, за полтора года литр АИ-92 подорожал на 1,1 рубля*.

Бензин АИ-95 подорожал заметнее. В январе 2026 года тонна оценивается в 65 250 рублей, что дает стоимость литра в 49,2 рубля*. В августе 2024 года тонна стоила 72 350 рублей, но из-за разницы в плотности и расчетах литр тогда оценивался в 54,6 рубля*. Сопоставление цен за литр показывает, что АИ-95 с августа 2024 года, напротив, подешевел примерно на 5,3 рубля*.

Наиболее существенный рост зафиксирован у дизельного топлива. Летний дизель в январе 2026 года стоит 61 400 рублей за тонну, или 51,2 рубля за литр*. В августе 2024 года тонна оценивалась в 65 400 рублей, а литр — в 54,6 рубля*. Несмотря на кажущееся снижение цены за тонну, стоимость литра упала на 3,33 рубля*.

Зимний дизель в январе 2026 года оценивается в 70 700 рублей за тонну, что составляет 58,3 рубля за литр*. Для сравнения, в марте 2024 года тонна зимнего дизтоплива стоила 69 900 рублей, а литр — 57,6 рубля*. Таким образом, литр зимнего дизеля за этот период подорожал на 0,7 рубля*.

*Все расчеты стоимости за литр произведены «СуперОмском» на основе данных о цене за тонну с учетом примерной плотности топлива.