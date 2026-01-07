Как выросли оптовые цены на бензин и дизель в Омске за два года?

Бензин АИ-95 подорожал заметнее. В январе 2026 года тонна оценивается в 65 250 рублей, что дает стоимость литра в 49,2 рубля*. В августе 2024 года тонна стоила 72 350 рублей, но из-за разницы в плотности и расчетах литр тогда оценивался в 54,6 рубля*. Сопоставление цен за литр показывает, что АИ-95 с августа 2024 года, напротив, подешевел примерно на 5,3 рубля*.