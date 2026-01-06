Ричмонд
Метро и наземный транспорт будут работать в рождественскую ночь в Петербурге

Интервалы движения поездов составят 10 минут, а автобусов по 30 минут.

Источник: Комсомольская правда

Петербуржцам в рождественскую ночь подарили возможность ездить на общественном транспорте до самого утра. В ночь с 6 на 7 января в Северной столице будет организована круглосуточная работа метро и автобусов. Об этом напомнили в Комитете по транспорту города.

Круглосуточное движение будет обеспечено на трех автобусных маршрутах — №№ 102, 225 и 239, а также на двух троллейбусных — № 23 и 46.

Интервал движения поездов метро с 01:00 до 05:00 составит до 10 минут. Автобусы, троллейбусы и трамваи в этот период будут курсировать с интервалом до 30 минут.

В Комитете по транспорту отметили, что такие меры приняты для удобства горожан и гостей Северной столицы в период празднования Рождества.

Напомним, в честь праздника в рамах города будут проводить рождественские службы. Также мосты города зажгутся яркой подсветкой, загорятся факелы Ростральных колонн.