Метро и наземный транспорт будут работать в рождественскую ночь в Петербурге

Петербуржцам в рождественскую ночь подарили возможность ездить на общественном транспорте до самого утра. В ночь с 6 на 7 января в Северной столице будет организована круглосуточная работа метро и автобусов. Об этом напомнили в Комитете по транспорту города.
Круглосуточное движение будет обеспечено на трех автобусных маршрутах — №№ 102, 225 и 239, а также на двух троллейбусных — № 23 и 46.
Интервал движения поездов метро с 01:00 до 05:00 составит до 10 минут. Автобусы, троллейбусы и трамваи в этот период будут курсировать с интервалом до 30 минут.
В Комитете по транспорту отметили, что такие меры приняты для удобства горожан и гостей Северной столицы в период празднования Рождества.
Напомним, в честь праздника в рамах города будут проводить рождественские службы. Также мосты города зажгутся яркой подсветкой, загорятся факелы Ростральных колонн.