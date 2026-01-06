Ричмонд
На вооружение ростовских пожарных поступила техника с лифтом

На вооружение ростовских пожарных поступила техника с лифтом. Автомобиль также снабжён автоматической лестницей, способной выдвигаться на 52 метра.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

«В лифт спокойно переходят люди, опускаются и поднимаются довольно быстро. Так же поднимают воду, есть лафетный ствол, люлька. Если даже что-то происходит с двигателем внутреннего сгорания на родном автомобиле, у него есть станция, она может автономно работать. Запустили станцию, и она продолжает работать, выполнять свои функции», — рассказал начальник 14-ой ПСЧ 2-го ПСО ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Лукьянов.

Автолестница, достающая до 15 этажа, стала второй по высоте в регионе. Она уступает лишь единственному на Дону комплексу с 72-метровой выдвижной стрелой.

По данным ведомства, пожарные уже освоили новую технику. Машина заступит на боевое дежурство в январе.