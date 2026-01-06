Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза

Пуховики и куртки стали лидерами по числу продаж — за три квартала минувшего года было продано 160 тысяч пуховиков, а их популярность выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. На втором месте куртки и парки — россияне купили 57 тысяч такой одежды, однако их продажи снизились на 25%. Третью позицию занимают дубленки и шубы из искусственного меха. За три квартала 2025 году было продано 54 тысяч экошуб.