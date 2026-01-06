Калининградцам грозят штрафы за хранение вещей в подъездах

Речь идёт о лестничных площадках, коридорах и путях эвакуации, где любые посторонние предметы могут создать прямую угрозу жизни и здоровью людей.
Как поясняют специалисты, оставленные в подъездах велосипеды, самокаты, детские коляски, санки, мебель и коробки нередко становятся препятствием при экстренной эвакуации в случае пожара или задымления. В критической ситуации даже несколько лишних секунд могут сыграть решающую роль, а загромождённые проходы резко снижают шансы на безопасный выход из здания. Кроме того, такие предметы часто перекрывают доступ к электрощиткам, пожарным шкафам и инженерным коммуникациям, что осложняет работу экстренных служб.
Противопожарные и строительные нормы строго регламентируют ширину и протяжённость эвакуационных путей. Эти параметры рассчитываются с учётом этажности дома и количества проживающих. Любые самовольные изменения, включая складирование личных вещей, считаются нарушением требований безопасности и могут привести к тяжёлым последствиям.
За несоблюдение установленных правил предусмотрена административная ответственность. Для граждан наказание может ограничиться предупреждением, однако в ряде случаев назначается штраф в размере до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа достигает 30 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей — до 60 тысяч рублей.
Власти подчёркивают, что соблюдение этих норм — не формальность, а вопрос безопасности всех жильцов дома. В случае систематических нарушений калининградцам рекомендуют обращаться с жалобами в органы жилищной инспекции, которые уполномочены проводить проверки и принимать меры реагирования.