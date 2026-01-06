Калининградцам грозят штрафы за хранение вещей в подъездах

Как поясняют специалисты, оставленные в подъездах велосипеды, самокаты, детские коляски, санки, мебель и коробки нередко становятся препятствием при экстренной эвакуации в случае пожара или задымления. В критической ситуации даже несколько лишних секунд могут сыграть решающую роль, а загромождённые проходы резко снижают шансы на безопасный выход из здания. Кроме того, такие предметы часто перекрывают доступ к электрощиткам, пожарным шкафам и инженерным коммуникациям, что осложняет работу экстренных служб.