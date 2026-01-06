Музей янтаря анонсировал лекцию о янтарных амулетах

«В экспозиции Музея янтаря есть коллекция необычных и очень интересных по своему функционалу предметов. Это амулеты эпохи неолита, которые были обнаружены в середине XIX века и получили название “Шварцортский клад”. Для каких целей использовались эти фигурки? При чём тут куклы — Арлекин и Петрушка? Находили ли подобные амулеты где-то ещё (например, в погребениях славян)? Зачем изготавливались диски с символом солнца и что за необычный зверь был рожден в руках древних людей в виде подвески? На все эти вопросы 16 января ответит научный сотрудник музея Валерия Жванько на лекции “Тайна древних фигурок”, — говорится в анонсе.