Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АТОР отмечает резкое падение стоимости авиабилетов в Калининград в феврале

Минимальная цена на перелёт снизилась на 56%.

Источник: Freepik

Ассоциация туроператоров России отмечает резкое падение стоимости авиабилетов в Калининград в феврале. Информацию об этом опубликовали на сайте АТОР.

В организации подчёркивают, что в самом начале года особенно высокими были цены на авиабилеты на популярные российские курорты — Калининград, Сочи и Минводы. По окончании праздников перелёты дорожали в обратном направлении. По данным АТОР, к началу февраля цены на билеты в обе стороны стабилизировались.

«Наибольшее падение цен (более чем в два раза) в начале февраля по сравнению с началом января наблюдается на маршрутах из Москвы и Казани в Сочи, Казань, Калининград и Минводы. Это классические праздничные и туристические маршруты, спрос на которые в январе завышён, а к февралю резко идёт на спад», — говорят в АТОР.

В целом минимальная стоимость перелёта в Калининград в начале февраля снизилась на 55,9%. В обратную сторону билеты подешевели на 40% по сравнению с январём.

При этом в АТОР подчёркивают, что февраль — традиционно низкий туристический сезон в России. По мнению экспертов, говорить о сохранении такого уровня цен и динамики в другие месяцы не уместно.

Ранее в АТОР фиксировали резкий рост стоимости авиабилетов в Калининград на Новый год. В среднем перелёты дорожали на 85%.