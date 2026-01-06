АТОР отмечает резкое падение стоимости авиабилетов в Калининград в феврале

«Наибольшее падение цен (более чем в два раза) в начале февраля по сравнению с началом января наблюдается на маршрутах из Москвы и Казани в Сочи, Казань, Калининград и Минводы. Это классические праздничные и туристические маршруты, спрос на которые в январе завышён, а к февралю резко идёт на спад», — говорят в АТОР.