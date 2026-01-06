АТОР отмечает резкое падение стоимости авиабилетов в Калининград в феврале

Ассоциация туроператоров России отмечает резкое падение стоимости авиабилетов в Калининград в феврале. Информацию об этом опубликовали на сайте АТОР.
В организации подчёркивают, что в самом начале года особенно высокими были цены на авиабилеты на популярные российские курорты — Калининград, Сочи и Минводы. По окончании праздников перелёты дорожали в обратном направлении. По данным АТОР, к началу февраля цены на билеты в обе стороны стабилизировались.
«Наибольшее падение цен (более чем в два раза) в начале февраля по сравнению с началом января наблюдается на маршрутах из Москвы и Казани в Сочи, Казань, Калининград и Минводы. Это классические праздничные и туристические маршруты, спрос на которые в январе завышён, а к февралю резко идёт на спад», — говорят в АТОР.
В целом минимальная стоимость перелёта в Калининград в начале февраля снизилась на 55,9%. В обратную сторону билеты подешевели на 40% по сравнению с январём.
При этом в АТОР подчёркивают, что февраль — традиционно низкий туристический сезон в России. По мнению экспертов, говорить о сохранении такого уровня цен и динамики в другие месяцы не уместно.
Ранее в АТОР фиксировали резкий рост стоимости авиабилетов в Калининград на Новый год. В среднем перелёты дорожали на 85%.