Лихачишь и нарушаешь правила на автомбиле за границей — штраф заставят оплатить в Молдове: Раньше водители наглели и делали это безнаказанно

Министерство внутренних дел инициировало изменения в Кодекс о правонарушениях: административные санкции, наложенные на молдавских граждан за рубежом, смогут признаваться и исполняться в стране.
Цель — повысить соблюдение правил, снизить безнаказанность на дорогах и улучшить безопасность движения.
Механизм включает идентификацию водителя, уведомления о нарушении, дистанционное участие в разбирательствах и международное взаимодействие через EUCARIS.
