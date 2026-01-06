Ричмонд
Лихачишь и нарушаешь правила на автомбиле за границей — штраф заставят оплатить в Молдове: Раньше водители наглели и делали это безнаказанно

Механизм включает идентификацию водителя, уведомления о нарушении, дистанционное участие в разбирательствах и международное взаимодействие через EUCARIS.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел инициировало изменения в Кодекс о правонарушениях: административные санкции, наложенные на молдавских граждан за рубежом, смогут признаваться и исполняться в стране.

Цель — повысить соблюдение правил, снизить безнаказанность на дорогах и улучшить безопасность движения.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

