Врач Новиков объяснил, почему сон «ломается» именно зимой

Врач-сомнолог Максим Новиков обратил внимание на распространенную зимнюю проблему: трудности с засыпанием после долгих новогодних праздников. По его словам, сбои графика сна связаны с нарушением естественного цикла бодрствования и отдыха. Люди поздно ложатся и просыпаются позже обычного, создавая своеобразный замкнутый круг нарушения сна.
Новиков рекомендовал возвращаться к прежнему распорядку постепенно, начиная укладываться на полчаса раньше ежедневно. По его словам, на ночь помогут расслабиться теплые ванны, травяные чаи и ограничение экранного времени перед сном.
Сомнолог также упомянул о важности проветривания спальни и об увлажнения воздуха, предупредив, что высокая температура и низкая влажность мешают полноценному отдыху ночью.
Дополнительной причиной зимней бессонницы, по мнению эксперта, служит недостаток движения.
— Физическая нагрузка не только улучшает сон, но и стимулирует выработку эндорфинов — гормонов хорошего настроения, а значит, и повышает общую работоспособность, — заключил специалист в беседе с РИАМО.
Постоянный стресс и интенсивный ритм жизни приводят к нарушениям сна, ухудшая качество жизни человека. Клинический психолог Кристина Морозова поделилась несколькими простыми методами, помогающими правильно подготовиться ко сну и повысить его эффективность.