Врач Новиков объяснил, почему сон «ломается» именно зимой

Врач-сомнолог Максим Новиков обратил внимание на распространенную зимнюю проблему: трудности с засыпанием после долгих новогодних праздников. По его словам, сбои графика сна связаны с нарушением естественного цикла бодрствования и отдыха. Люди поздно ложатся и просыпаются позже обычного, создавая своеобразный замкнутый круг нарушения сна.