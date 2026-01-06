Ричмонд
Врач Новиков объяснил, почему сон «ломается» именно зимой

Новиков рекомендовал возвращаться к прежнему распорядку постепенно, начиная укладываться на полчаса раньше ежедневно. По его словам, на ночь помогут расслабиться теплые ванны, травяные чаи и ограничение экранного времени перед сном.

Сомнолог также упомянул о важности проветривания спальни и об увлажнения воздуха, предупредив, что высокая температура и низкая влажность мешают полноценному отдыху ночью.

Дополнительной причиной зимней бессонницы, по мнению эксперта, служит недостаток движения.

— Физическая нагрузка не только улучшает сон, но и стимулирует выработку эндорфинов — гормонов хорошего настроения, а значит, и повышает общую работоспособность, — заключил специалист в беседе с РИАМО.

Постоянный стресс и интенсивный ритм жизни приводят к нарушениям сна, ухудшая качество жизни человека. Клинический психолог Кристина Морозова поделилась несколькими простыми методами, помогающими правильно подготовиться ко сну и повысить его эффективность.