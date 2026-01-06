Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ детских смесей Nestle из-за токсина

Роспотребнадзор объявил о временной приостановке ввоза на территорию России некоторых видов детских сухих смесей компании Nestle из-за токсина. Эту информацию рассказали представители ведомства.
В список вошли сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные и безлактозные смеси с товарными знаками Nan 1 Optipro, Nan 2 Optipro, Nan Supreme, Nan Experpro, Nan безлактозный, PreNan, Nestogen Комфорт, «Алфаре Амино».
Причиной такого решения стал обнаруженный риск возможного наличия токсина цереулида. Отмечается, что это может представлять большую угрозу для здоровья российских детей.
«Токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика (растительные масла). Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида, могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до 6 часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока», — пояснил Роспотребнадзор.
Запрет касается смесей, произведенных с 15.04.2025 по 27.11.2025 года.
Ранее KP.RU писал, что российское подразделение Nestle решило убрать из продажи в РФ некоторые сухие детские смеси из-за найденного токсина. Компания пошла на этот шаг, чтобы избежать возможных претензий со стороны потребителей.