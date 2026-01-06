Сомнолог Новиков рассказал о техниках расслабления для восстановления сна

В России началась эпидемия бессонницы. Жители страны активно скупают снотворные препараты: спрос на них вырос за год на 60 процентов. Россияне винят во всем тревогу, гаджеты и социальные сети. «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Елены Царевой, почему возникает бессонница, насколько безопасны снотворные препараты и как справиться с проблемой без лекарств.