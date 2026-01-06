Сомнолог Новиков рассказал о техниках расслабления для восстановления сна

Стабильное время подъема, утренний яркий свет и простые техники расслабления помогут восстановить сон в зимний период. Об этом рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.
Он также посоветовал избегать кофеина и тяжелой пищи за 4−6 часов до сна.
— Попробуйте техники расслабления: дыхательные упражнения, медитация или прогрессивная мышечная релаксация. Зимняя бессонница — не приговор. С небольшой заботой о ритме, воздухе, движении и питании можно не только избежать бессонницы, но и чувствовать себя бодрее даже в самые короткие дни, — заключил специалист в беседе с РИАМО.
Кроме того, Новиков обратил внимание на распространенную зимнюю проблему: трудности с засыпанием после долгих новогодних праздников. По его словам, сбои графика сна связаны с нарушением естественного цикла бодрствования и отдыха. Люди поздно ложатся и просыпаются позже обычного, создавая своеобразный замкнутый круг нарушения сна.
В свою очередь сомнолог «СМ-Клиники» Андрей Дудецкий посоветовал избегать резкого изменения продолжительности сна в новогодние праздники.
В России началась эпидемия бессонницы. Жители страны активно скупают снотворные препараты: спрос на них вырос за год на 60 процентов. Россияне винят во всем тревогу, гаджеты и социальные сети. «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Елены Царевой, почему возникает бессонница, насколько безопасны снотворные препараты и как справиться с проблемой без лекарств.