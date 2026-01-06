Tasnim: число протестов в Иране сокращается

Протесты, начавшиеся в конце декабря 2025 года, были вызваны ростом цен, а также резкой девальвацией местной валюты — иранского риала. На их фоне подал в отставку глава центробанка Мохаммад Фарзин, а на его место был назначен Абдольнасер Хеммати. Акции в ряде городов перерастали в столкновения с полицией и сопровождались антиправительственными лозунгами, имелись жертвы с обеих сторон.