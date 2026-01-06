Tasnim: число протестов в Иране сокращается

Протестная активность в Иране сократилась в три раза по сравнению с первыми днями волнений, ситуация стабилизируется. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По данным агентства, на улицах наблюдается присутствие лишь малых «антинародных» групп, действующих грубо и организованно. Число беспорядков и собраний уменьшилось втрое относительно первых дней протестов.
Подчеркивается, что к утру 6 января в результате действий протестующих были ранены 568 сотрудников правоохранительных органов и 66 членов организации «Басидж».
Протесты, начавшиеся в конце декабря 2025 года, были вызваны ростом цен, а также резкой девальвацией местной валюты — иранского риала. На их фоне подал в отставку глава центробанка Мохаммад Фарзин, а на его место был назначен Абдольнасер Хеммати. Акции в ряде городов перерастали в столкновения с полицией и сопровождались антиправительственными лозунгами, имелись жертвы с обеих сторон.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану вмешательством в случае силового разгона протестов.