«Ростех»: В российском танкостроении начался переходный этап к машинам будущего

— В настоящее время госкорпорация «Ростех» выпускает несколько типов современных танков, защита и бортовые системы которых были оперативно доработаны с учетом боевого опыта. Эти машины можно рассматривать как переходный этап к перспективной бронетехнике, — говорится в сообщении.