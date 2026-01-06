«Ростех»: В российском танкостроении начался переходный этап к машинам будущего

В российском танкостроении начался переходный этап к машинам будущего. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в государственной корпорации «Ростех».
— В настоящее время госкорпорация «Ростех» выпускает несколько типов современных танков, защита и бортовые системы которых были оперативно доработаны с учетом боевого опыта. Эти машины можно рассматривать как переходный этап к перспективной бронетехнике, — говорится в сообщении.
В корпорации добавили, что в будущем танки будут полностью интегрированы с другими силами с помощью автоматизированных систем управления. Это позволит нейтрализовать угрозы еще до начала активной фазы боевых действий, передает Telegram-канал компании.
30 декабря вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650 В совершил первый полет. В «Ростехе» отметили, что двигатель разработан для вертолетов взлетной массой до четырех тонн. Кроме того, это первая отечественная силовая установка для воздушных судов такого класса.
Ранее импортозамещенный российский среднемагистральный самолет МС-21 также совершил беспосадочный перелет из Иркутска в подмосковный Жуковский.