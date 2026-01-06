Ричмонд
Роспотребнадзор приостановил ввоз смесей Nestle из-за возможного токсина

Роспотребнадзор объявил о временном введении запрета на ввоз в Российскую Федерацию части ассортимента детских сухих смесей Nestle. Это связано с возможностью наличия токсина в них.

В ведомстве сообщили о временной приостановке ввоза смесей.

Роспотребнадзор объявил о временном введении запрета на ввоз в Российскую Федерацию части ассортимента детских сухих смесей Nestle. Это связано с возможностью наличия токсина в них.

«Временно приостановлен ввоз на территорию РФ ряда детских сухих смесей “Нестле” из-за возможного наличия токсина», — заявили в ведомстве. Ранее компания Nestle уже отзывала в России опасные партии детского питания NAN 1 OPTIPRO, произведенные 21−22 октября 2025 года, после обнаружения на производственной линии микроорганизмов Bacillus cereus и аналогичного отзыва в странах Европы.

Тогда были заблокированы почти все партии указанных смесей в упаковках 1050 и 400 грамм. Потребителям рекомендовали возвращать продукцию через службу поддержки.