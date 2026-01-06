Ричмонд
Патриарх Кирилл поздравил верующих и духовенство с наступающим Рождеством

Жизнь человека и всего миpa исцеляются только в Боге, и это является истиной, о которой свидетельствует наступаюший праздник Рождества. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к верующим и духовенству по случаю наступающего праздника.

«Жизнь человека и жизнь всего миpa исцеляются только в Боге — вот та простая, но очень важная истина, о которой свидетельствует нынешний праздник. Лишь во Христе Иисусе обретается единство с Богом и подлинный смысл жизни человека, от создания миpa призванного к вечности», — сказал Кирилл.

Патриарх приказ прославить Господа и Спасителя за его милость и любовь к людям. Он напомнил, что Рождество — праздник «надежды, мира и тихой радости».

Ранее в РПЦ призвали верующих отказаться от свинского образа жизни на Рождество. По его словам, необходимо сосредоточиться на духовном смысле праздника, а не мирских застольях.

