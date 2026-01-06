Сати Казанова получила монашеский статус

«31 декабря, во время своего предновогоднего послания, Учитель сообщил, что собирается инициировать в особый монашеский статус пятерых семейных человек (грихастха — так зовётся семейный человек в традиции Санатана Дхарма); что эти люди будут иметь определённые полномочия и обязанности в отношении духовной миссии Мастера. Вдруг несколько человек стали подходить ко мне, мол, тебя зовёт Гурудев. Хитро и заговорщически прищурив глаза, Мастер сказал: “Я решил, что ты станешь одной из избранных Мной”, — поделилась артистка.