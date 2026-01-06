Ричмонд
Сати Казанова получила монашеский статус

Певица Сати Казанова рассказала, что получила монашеский статус пандита. Она стала частью группы из девяти последователей своего духовного учителя, получивших особые полномочия и обязанности в рамках его миссии. Эти последователи называются «монахами в мире».

Источник: Life.ru

«31 декабря, во время своего предновогоднего послания, Учитель сообщил, что собирается инициировать в особый монашеский статус пятерых семейных человек (грихастха — так зовётся семейный человек в традиции Санатана Дхарма); что эти люди будут иметь определённые полномочия и обязанности в отношении духовной миссии Мастера. Вдруг несколько человек стали подходить ко мне, мол, тебя зовёт Гурудев. Хитро и заговорщически прищурив глаза, Мастер сказал: “Я решил, что ты станешь одной из избранных Мной”, — поделилась артистка.

Казанова прошла церемонию посвящения, включающую обряд очищения. В результате ей был присвоен духовный сан пандит. Этот титул имеет глубокое значение в индуистской традиции и исторически считался неженским.

