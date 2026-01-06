Ричмонд
Россиянкам назвали простые приемы для «освежения» внешности после праздников

Кошкарова посоветовала обратить внимание на светлые тона и правильные акценты в образе. Она предложила заменить черную одежду оттенками молочной, песочной гаммы или мягким серым. Выбор подходящего цвета основывается на индивидуальных особенностях внешности: теплолюбивые типы предпочитают теплые оттенки, холодолюбивые — холодные.

Особое внимание уделяется фактуре тканей: грубые и объемные материалы могут ухудшить внешний вид, делая шею и подбородок зрительно шире. Легкие, гладкие ткани, напротив, придают образу легкость и стройность.

Форма горловины изделия также играет важную роль: глубокое декольте, V-образный вырез или открытая верхняя пуговица освежают облик, открывая горизонтальные линии шеи и смягчая впечатление тяжести.

— Если с утра хочется выглядеть бодрее, проще всего начать с горловины. Закрытый темный верх впритык к шее легко утяжеляет лицо. А когда есть вырез, запах или открытый воротник, появляются вертикаль и воздух — и общий вид становится легче, — объяснила эксперт.

Дополнительно дизайнер рекомендовала уделять внимание деталям: аккуратные украшения, прическа и удобная обувь дополняют стиль и формируют целостный свежий образ, сообщает РИАМО.

Текущий 2026-й станет годом осознанности и стиля, где на смену хаосу придет выверенный гардероб, заявил стилист Никита Карстен. Он объяснил, каким принципам нужно следовать, что быть в тренде следующие 12 месяцев.