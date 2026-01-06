Россиянкам назвали простые приемы для «освежения» внешности после праздников

Дизайнер Мария Кошкарова поделилась секретами подбора гардероба, позволяющими скрыть следы усталости после длительных зимних праздников. Она обратила внимание на то, как выбор одежды влияет на восприятие внешности: неудачные сочетания оттенков и фасоны способны подчеркнуть бледность кожи и мешки под глазами.
Кошкарова посоветовала обратить внимание на светлые тона и правильные акценты в образе. Она предложила заменить черную одежду оттенками молочной, песочной гаммы или мягким серым. Выбор подходящего цвета основывается на индивидуальных особенностях внешности: теплолюбивые типы предпочитают теплые оттенки, холодолюбивые — холодные.
Особое внимание уделяется фактуре тканей: грубые и объемные материалы могут ухудшить внешний вид, делая шею и подбородок зрительно шире. Легкие, гладкие ткани, напротив, придают образу легкость и стройность.
Форма горловины изделия также играет важную роль: глубокое декольте, V-образный вырез или открытая верхняя пуговица освежают облик, открывая горизонтальные линии шеи и смягчая впечатление тяжести.
— Если с утра хочется выглядеть бодрее, проще всего начать с горловины. Закрытый темный верх впритык к шее легко утяжеляет лицо. А когда есть вырез, запах или открытый воротник, появляются вертикаль и воздух — и общий вид становится легче, — объяснила эксперт.
Дополнительно дизайнер рекомендовала уделять внимание деталям: аккуратные украшения, прическа и удобная обувь дополняют стиль и формируют целостный свежий образ, сообщает РИАМО.
