Россиянкам назвали простые приемы для «освежения» внешности после праздников

— Если с утра хочется выглядеть бодрее, проще всего начать с горловины. Закрытый темный верх впритык к шее легко утяжеляет лицо. А когда есть вырез, запах или открытый воротник, появляются вертикаль и воздух — и общий вид становится легче, — объяснила эксперт.