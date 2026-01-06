В России ввели временный запрет на ввоз некоторых сухих смесей Nestle

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Временный запрет на ввоз детских сухих смесей NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино введен в России в связи с возможным наличием токсина цереулида, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«По представленной информации ООО “Нестле Россия” Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза на территорию Российской Федерации продукции — сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные и безлактозные смеси и сухую смесь на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025 год, в связи с возможным наличием токсина цереулида», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика (растительные масла). Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до 6 часов после употребления продукта. Они схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока.
«Указанная продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в России. Обращаем внимание потребителей на необходимость учитывать при выборе продукции указанную информацию. Оборот данной продукции запрещен в Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.