В России ввели временный запрет на ввоз некоторых сухих смесей Nestle

Там уточнили, что токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика (растительные масла). Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до 6 часов после употребления продукта. Они схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока.