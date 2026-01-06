Эксперт Боковня назвала ошибки, из-за которых ипотека становится неподъемной

Заместитель коммерческого директора строительной компании СК10 Дарья Боковня рассказала о распространенных заблуждениях будущих владельцев жилья. Основная проблема, по ее словам, связана с неправильным расчетом ипотеки.
— Заемщики часто подходят к расчету упрощенно, что ведет к проблемам в будущем. Самая распространенная ошибка — это учет только самого кредитного платежа без сопутствующих расходов: ежегодного страхования, возможных комиссий, затрат на нотариуса, оценку и, что важно, будущего ремонта в новой квартире, — сказала специалист.
Еще одной серьезной ошибкой Боковня назвала выбор долгосрочных кредитов исключительно ради одобрения большей суммы займа, не задумываясь о значительных переплатах. Помимо этого, многие заемщики пренебрегают созданием резервного фонда на случай финансовых трудностей.
Наконец, эксперт обратила внимание на недооцененность условий досрочного погашения долга, что зачастую лишает заемщика возможности сэкономить значительные средства, сообщает РИАМО.
С 1 февраля в России вводятся ограничения касательно оформления одного льготного кредита на семью, а супруги в обязательном порядке должны выступать созаемщиками., рассказала член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.