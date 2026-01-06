Эксперт Боковня назвала ошибки, из-за которых ипотека становится неподъемной

— Заемщики часто подходят к расчету упрощенно, что ведет к проблемам в будущем. Самая распространенная ошибка — это учет только самого кредитного платежа без сопутствующих расходов: ежегодного страхования, возможных комиссий, затрат на нотариуса, оценку и, что важно, будущего ремонта в новой квартире, — сказала специалист.