Госдеп США опубликовал пост с угрозой на русском языке

Государственный департамент США во вторник, 6 января, опубликовал в социальной сети Х пост с угрозой на русском языке. На странице ведомства был размещен призыв «не играть в игры с президентом США Дональдом Трампом». Надпись была сделана крупным красным шрифтом.
Пост сопровождается черно-белой фотографией, на которой запечатлены Трамп, сидящий за столом с сосредоточенным выражением лица, а также госсекретарь США Марко Рубио, стоящий рядом со скрещенными на груди руками.
Пользователи Сети обратили внимание на то, что надпись также была размещена на арабском языке и появилась в аккаунте американского ведомства, ориентированном на ираноязычную аудиторию.
Ранее в этой же социальной сети глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал карту мира с разделением на три зоны влияния между Трампом, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.