Новогодний адреналин: как правильно кататься на ватрушках и лыжах, чтобы не попасть к врачу. Инфографика

Начните с правильного подбора снаряжения. Лыжи и палки должны соответствовать вашему росту. У палок должен быть защитный наконечник, кольцо и регулируемый ремешок для надежного крепления на запястье. Особое внимание уделите креплениям — их необходимо отрегулировать так, чтобы вы могли самостоятельно и без усилий фиксировать и освобождать лыжи. Ботинки подбирайте строго по размеру: ни тесная, ни слишком свободная обувь недопустимы, это чревато травмами. Одежда должна быть удобной, не сковывать движений и при этом надежно защищать от ветра и мороза.