Новогодний адреналин: как правильно кататься на ватрушках и лыжах, чтобы не попасть к врачу. Инфографика

Большинство травм на тюбингах происходит из-за несоблюдения правил безопасности.
Зимние виды спорта и развлечения дарят массу ярких эмоций, но зачастую сопряжены с повышенным риском травм. Чтобы отдых в период новогодних праздников принес только радость и не закончился в травмпункте, крайне важно ответственно подходить к выбору снаряжения и строго соблюдать правила безопасности. Особенно это касается таких популярных, но коварных забав, как катание на тюбингах (или ватрушках), а также традиционных лыжных прогулок. Как правильно веселиться, чтобы не оказаться в больнице, — в материале URA.RU.
Что нужно знать о тюбинге.
На безопасность катания цена тюбинга не влияет — гораздо важнее правильно подобрать размер. Чем больше вес человека, тем больше должен быть диаметр ватрушки. Например, для ребенка 2−3 лет достаточно модели размером около 50 сантиметров, а для взрослого может потребоваться тюбинг до 1,2 метра. Всегда обращайте внимание на максимально допустимый вес, указанный в инструкции, — превышать его не следует.
Также важно смотреть на материал чехла: он может быть выполнен из плащевой ткани или быть прорезиненным. Задача чехла — надежно удерживать камеру, предотвращая ее деформацию и повреждение. Прорезиненный вариант считается более прочным и морозоустойчивым. Обратите внимание, что дно тюбинга должно быть из более плотной и толстой ткани, чем верх.
Правила безопасности при катании на ватрушках.
Тюбинг ― это неуправляемый скользящий снаряд без руля и тормозов.
Ватрушки — одно из самых травмоопасных зимних развлечений, особенно для детей. Главный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев отметил, что от катания на тюбинге лучше вообще воздержаться, но если решение принято, то необходимо строго соблюдать правила безопасности.
Для катания на ватрушках следует использовать только специально подготовленные трассы со снежным покрытием, без льда. Склон должен иметь длинную свободную зону для торможения. Также важно, чтобы трасса не заканчивалась проезжей частью, водоемом, лесом, бетонными ограждениями; в конце спуска должен быть безопасный и понятный выход.
Категорически не рекомендуется скатываться на тюбинге со склонов, где есть деревья, кусты или камни. Нельзя использовать ватрушку на горках с трамплинами, поскольку при приземлении она сильно пружинит. Следует избегать неподготовленных спусков во дворах и парках.
Перед началом спуска необходимо осмотреть трассу на наличие ям, бугров и опасных препятствий. Важно соблюдать дистанцию и дождаться, пока предыдущий человек полностью завершит спуск. Кататься на ватрушке можно только сидя: запрещено стоять, прыгать или использовать ее как батут. Строго запрещено привязывать тюбинг, ледянку или санки к автомобилям и другим транспортным средствам.
Как вести себя во время катания на лыжах.
Лыжи и палки должны быть подобраны по росту.
Чтобы зимние прогулки на лыжах оставили лишь яркие впечатления, важно помнить о безопасности и грамотной подготовке. Любовь к скорости, авантюризм и отсутствие навыков часто становятся причинами травм и обращений за экстренной помощью. Освоение базовой техники и соблюдение простых правил значительно снижают риски.
Начните с правильного подбора снаряжения. Лыжи и палки должны соответствовать вашему росту. У палок должен быть защитный наконечник, кольцо и регулируемый ремешок для надежного крепления на запястье. Особое внимание уделите креплениям — их необходимо отрегулировать так, чтобы вы могли самостоятельно и без усилий фиксировать и освобождать лыжи. Ботинки подбирайте строго по размеру: ни тесная, ни слишком свободная обувь недопустимы, это чревато травмами. Одежда должна быть удобной, не сковывать движений и при этом надежно защищать от ветра и мороза.
Во время катания также важно соблюдать определенные нормы. Если вам стало жарко, не снимайте одежду на ходу — сделайте это во время запланированной остановки. Соблюдайте безопасную дистанцию до других лыжников: 3−4 метра на ровной трассе и не менее 30 метров на спусках. При спуске держите палки направленными назад. В случае падения постарайтесь слегка присесть и завалиться на бок, чтобы смягчить удар.
Не рискуйте, пытаясь выполнить прыжки с трамплина без специальной подготовки. Не пересекайте лыжню на склоне, если по ней в этот момент спускаются другие люди. Если от мороза и ветра потеряли чувствительность лицо или уши, аккуратно разотрите их сухой ладонью. Нельзя использовать для этого снег или грубую ткань — это может повредить кожу.
Правила безопасности при катании на лыжах.