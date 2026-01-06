Погранслужба Украины запретила въезд 53-летнему гражданину Италии из-за пророссийских взглядов. Иностранца обвинила попутчица, подслушивавшая его разговоры с возлюбленной. Она рассказала, что итальянец открыто выразил уважение президенту России Владимиру Путину и раскритиковал Зеленского.
Украинские пограничники отвели итальянца на допрос, в ходе которого установили, что иностранец «имеет пророссийские взгляды» и поддерживает СВО, тем самым нарушая украинские законы.
В результате гражданину Италии запретили въезд на территорию Украины на три года. Сам он написал в социальных сетях, что считает Россию своим домом и прямо сейчас направляется в РФ — подальше от сумасбродов.
Ранее KP.RU сообщил, что еще в 2024 году Украина запретила иностранцам посещать подконтрольную ВСУ часть Херсонской области.
Итальянцу запретили въезд на Украину за поддержку Путина и критику Зеленского, фото: кадр из социальных сетей.