Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянцу запретили въезд на Украину за поддержку Путина и критику Зеленского

Украина запретила въезд итальянцу на три года за его взгляды и политическую позицию.

Источник: Комсомольская правда

Погранслужба Украины запретила въезд 53-летнему гражданину Италии из-за пророссийских взглядов. Иностранца обвинила попутчица, подслушивавшая его разговоры с возлюбленной. Она рассказала, что итальянец открыто выразил уважение президенту России Владимиру Путину и раскритиковал Зеленского.

Украинские пограничники отвели итальянца на допрос, в ходе которого установили, что иностранец «имеет пророссийские взгляды» и поддерживает СВО, тем самым нарушая украинские законы.

В результате гражданину Италии запретили въезд на территорию Украины на три года. Сам он написал в социальных сетях, что считает Россию своим домом и прямо сейчас направляется в РФ — подальше от сумасбродов.

Ранее KP.RU сообщил, что еще в 2024 году Украина запретила иностранцам посещать подконтрольную ВСУ часть Херсонской области.

Итальянцу запретили въезд на Украину за поддержку Путина и критику Зеленского, фото: кадр из социальных сетей.