Учёные раскрыли пользу отказа от диеты

Отказ от диет в ряде случаев может быть не вредным, а полезным для здоровья, поскольку связь между массой тела и самочувствием человека не является однозначной.
Об этом говорится в публикации портала The Conversation, приуроченной к так называемому Quitters Day — дню, когда люди чаще всего отказываются от новогодних обещаний, в том числе связанных с похудением. Учёные отмечают, что распространённое представление о том, что лишний вес автоматически означает плохое здоровье, не подтверждается научными данными.
По словам исследователей, широко используемый индекс массы тела не отражает реального состояния организма, так как не учитывает состав тела, уровень физической активности, питание и метаболическое здоровье. В результате человек с повышенным ИМТ может иметь нормальные показатели сахара, холестерина и давления, тогда как формально «стройный» — испытывать серьёзные проблемы со здоровьем.
Также подчёркивается, что недостаточный вес, особенно в пожилом возрасте, связан с повышенными рисками для здоровья. Учёные указывают, что рост средней массы тела населения во многом является биологической реакцией на изменения пищевой среды и образа жизни, а не следствием слабой силы воли. По их мнению, при отсутствии медицинских показаний отказ от диеты может быть рациональным выбором, а больший эффект для здоровья дают принятие тела, физическая активность и качество питания.
Ранее сообщалось, что некоторые популярные диеты с высоким содержанием жиров, включая кетодиету, могут нести серьёзные риски для здоровья. Исследования показали, что длительное употребление жирной пищи способно негативно влиять на работу печени, повышать уровень холестерина и увеличивать вероятность развития онкологических заболеваний, что заставляет специалистов призывать к осторожности при выборе радикальных способов снижения веса.