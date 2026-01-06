Учёные раскрыли пользу отказа от диеты

Также подчёркивается, что недостаточный вес, особенно в пожилом возрасте, связан с повышенными рисками для здоровья. Учёные указывают, что рост средней массы тела населения во многом является биологической реакцией на изменения пищевой среды и образа жизни, а не следствием слабой силы воли. По их мнению, при отсутствии медицинских показаний отказ от диеты может быть рациональным выбором, а больший эффект для здоровья дают принятие тела, физическая активность и качество питания.