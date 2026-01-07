Ричмонд
Как получить максимальную пользу от чеснока

Эксперт: чеснок — это мощное средство против простуды. Рекомендуемая норма сырого чеснока — 1−2 зубчика в день.

Источник: Sputnik.uz

Чеснок — лучшее средство против простуды. Главное вещество, которое он содержит, — аллицин, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.

«Когда вы измельчаете, давите чеснок или жуете сырой, вырабатывается аллицин — это безвредное вещество, которое под воздействием ферментов становится мощным антибактериальным и противовирусным и противогрибковым средством», — рассказала она.

Специалист пояснила, для того, чтобы аллицин образовался, нужно повредить клетки чеснока.

«Раздавите чеснок ножиком или ложкой и мелко нарежьте его, оставьте на воздухе на 10−15 минут. За это время как раз пройдет реакция, и аллицин успеет образоваться, и после этого добавляйте его уже в какое-то готовое блюдо, которое не слишком горячее: в салат, либо ешьте так», — рекомендует Писарева.

Она также предупредила, что если добавить целый зубчик в горячий суп или на сковороду, фермент разрушится.

По словам эксперта, рекомендуемая норма сырого чеснока — 1−2 зубчика в день; если же его термически обработать, можно и 4 зубчика, но при этом часть полезных веществ улетучивается.

Несмотря на то, что чеснок также снижает «плохой», повышает «хороший» холестерин и общий тонус организма, способствует кроветворению и действует, как натуральный кардиопротектор, его употребление не является панацеей.

«Чеснок — это мощное средство для поддержки иммунитета и здоровья сердца, но это все-таки не панацея, он работает как часть сбалансированного рациона и здорового образа жизни», — подчеркнула Ирина Писарева.