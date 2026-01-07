Как получить максимальную пользу от чеснока

«Раздавите чеснок ножиком или ложкой и мелко нарежьте его, оставьте на воздухе на 10−15 минут. За это время как раз пройдет реакция, и аллицин успеет образоваться, и после этого добавляйте его уже в какое-то готовое блюдо, которое не слишком горячее: в салат, либо ешьте так», — рекомендует Писарева.