Отправление поезда Москва — Ростов отложили на несколько часов

6 января поезд Москва — Ростов отправится из столицы не ранее 22 часов.

Источник: Комсомольская правда

Отправление поезда № 20 Москва — Ростов отложили на несколько часов после повреждения железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области. Об этом 6 января сообщили в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Предварительно, из столицы поезд отправится «не ранее 22 часов». Пассажиров должны оповестить по смс.

Информацию о фактическом движении составов также можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД.

Напомним, повреждение ж/д инфраструктуры произошло в ночь на 6 января на перегоне Евдаково — Сагуны. После этого пропало напряжение контактной сети, и движение оказалось временно приостановлено. В пути задержались десять пассажирских и пригородный пригородный поезд. После восстановительных работ движение на перегоне возобновилось.

