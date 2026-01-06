Отправление поезда Москва — Ростов отложили на несколько часов

Отправление поезда № 20 Москва — Ростов отложили на несколько часов после повреждения железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области. Об этом 6 января сообщили в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Предварительно, из столицы поезд отправится «не ранее 22 часов». Пассажиров должны оповестить по смс.
Информацию о фактическом движении составов также можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД.
Напомним, повреждение ж/д инфраструктуры произошло в ночь на 6 января на перегоне Евдаково — Сагуны. После этого пропало напряжение контактной сети, и движение оказалось временно приостановлено. В пути задержались десять пассажирских и пригородный пригородный поезд. После восстановительных работ движение на перегоне возобновилось.
