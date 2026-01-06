Отправление поезда Москва — Ростов отложили на несколько часов

Напомним, повреждение ж/д инфраструктуры произошло в ночь на 6 января на перегоне Евдаково — Сагуны. После этого пропало напряжение контактной сети, и движение оказалось временно приостановлено. В пути задержались десять пассажирских и пригородный пригородный поезд. После восстановительных работ движение на перегоне возобновилось.