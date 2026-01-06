Ричмонд
Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ ряда детских сухих смесей Nestle

Nestle отозвала в России сухие смеси для детского питания.

Источник: Аргументы и факты

Ввоз в Россию ряда детских сухих смесей Nestle временно приостановили из-за вероятного наличия токсина цереулида, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза на территорию Российской Федерации продукции в связи с возможным наличием токсина цереулида. Токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика», — сказано в публикации.

Уточняется, что под временный запрет попали смеси с товарными знаками Nan 1 Optipro, Nan 2 Optipro, Nan Supreme, Nan Experpro, Nan безлактозный, PreNan, NewstogenКомфорт, Алфаре Амино с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Nestle отозвала в России сухие смеси для детского питания.