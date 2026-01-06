Красноярск встречает Рождество: фоторепортаж с праздничной литургии митрополита Никиты

В Рождественский сочельник, накануне одного из главных православных праздников, в Красноярске прошли торжественные богослужения. Митрополит Красноярский и Ачинский Никита возглавил праздничную службу в кафедральном Покровском соборе города.
По сообщению пресс-службы Красноярской епархии, архиерей совершил великую вечерню и Божественную литургию по чину святителя Василия Великого, которые являются традиционными для этого дня.
Его Высокопреосвященству сослужили духовенство епархии, в том числе настоятель собора протоиерей Владимир Дорош. Песнопения исполнил хор Покровского кафедрального собора.
В ходе богослужения была вознесена специальная молитва о мире и благоденствии, совершаемая по благословению Святейшего Патриарха Кирилла во всех храмах Русской Православной Церкви.
По окончании литургии митрополит Никита обратился к верующим с архипастырским словом, посвящённым духовному смыслу наступающего праздника Рождества Христова.