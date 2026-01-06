«Интерфакс»: США разместили в Европе около 100 модифицированных ядерных авиабомб

Как сообщает «Интерфакс», такие бомбы могут нести истребители F-35A, F-15E, F-16 и Tornado. B61−12 обладают меньшей мощностью (0,3−50 килотонн), но более точным хвостовым оперением, что позволяет сбрасывать их с большой высоты без парашюта. В декабре 2024 года Пентагон получил финальную партию этих бомб.