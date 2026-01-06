«Интерфакс»: США разместили в Европе около 100 модифицированных ядерных авиабомб

США разместили около 100 модернизированных ядерных авиабомб B61−12 на шести базах в Европе. По 10−15 бомб находятся на авиабазах в Бюхеле (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкеле (Нидерланды) и Геди (Италия), по 20−30 бомб — на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция).
Как сообщает «Интерфакс», такие бомбы могут нести истребители F-35A, F-15E, F-16 и Tornado. B61−12 обладают меньшей мощностью (0,3−50 килотонн), но более точным хвостовым оперением, что позволяет сбрасывать их с большой высоты без парашюта. В декабре 2024 года Пентагон получил финальную партию этих бомб.
Эксперты предполагают, что 15−20 бомб могут находиться на авиабазе Лейкенхит в Великобритании, увеличивая общее количество до 120 единиц. В июле 2023 года Лондон рассматривал покупку американских истребителей для их применения.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году США впервые за 17 лет передали Великобритании ядерное оружие.