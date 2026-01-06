Ричмонд
Христианам напомнили о запретах на Рождество

Рождество Христово, которое православные христиане отмечают 7 января, обладает множеством уникальных традиций и ритуалов, глубоко укоренившихся в русской культуре. Помимо позитивных аспектов, существовали строгие правила поведения, направленные на поддержание чистоты духа и тела в святой день. Какие устои нужно соблюдать, рассказал АиФ.

Источник: Life.ru

Любая физическая работа, кроме приготовления пищи, была запрещена. Говорилось, что шитьё в этот день могло привести к слепоте. Охота, рубка дров и уборка мусора тоже находились под строгим запретом. Категорически запрещалось ругаться и вступать в конфликты. Негативные эмоции могли принести несчастья на целый год вперед.

Ходить в гости до полудня было нежелательно, чтобы сначала почтить семейные связи. А ещё возбранялось носить старые или тёмные одежды — чтобы не навлечь на себя неудачу.

Кстати, в Рождество запрещалось отказывать в милостыне нищим. Нуждающихся полагалось привечать, ведь под личиной страждущего мог быть сам Иисус Христос.

Ранее в РПЦ призвали верующих отказаться от свинского образа жизни на Рождество. По его словам, необходимо сосредоточиться на духовном смысле праздника, а не мирских застольях.

