Христианам напомнили о запретах на Рождество

Любая физическая работа, кроме приготовления пищи, была запрещена. Говорилось, что шитьё в этот день могло привести к слепоте. Охота, рубка дров и уборка мусора тоже находились под строгим запретом. Категорически запрещалось ругаться и вступать в конфликты. Негативные эмоции могли принести несчастья на целый год вперед.
Ходить в гости до полудня было нежелательно, чтобы сначала почтить семейные связи. А ещё возбранялось носить старые или тёмные одежды — чтобы не навлечь на себя неудачу.
Кстати, в Рождество запрещалось отказывать в милостыне нищим. Нуждающихся полагалось привечать, ведь под личиной страждущего мог быть сам Иисус Христос.
Ранее в РПЦ призвали верующих отказаться от свинского образа жизни на Рождество. По его словам, необходимо сосредоточиться на духовном смысле праздника, а не мирских застольях.
