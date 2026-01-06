Христианам напомнили о запретах на Рождество

Любая физическая работа, кроме приготовления пищи, была запрещена. Говорилось, что шитьё в этот день могло привести к слепоте. Охота, рубка дров и уборка мусора тоже находились под строгим запретом. Категорически запрещалось ругаться и вступать в конфликты. Негативные эмоции могли принести несчастья на целый год вперед.