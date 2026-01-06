Фура заблокировала «трассу смерти» под Екатеринбургом

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
Около Камышлова на Тюменском тракте водитель фуры «Скания» не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате этого движение на трассе затруднено. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель грузового автомобиля “Скания” выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на разделительное дорожное ограждение (отбойник). В результате удара ограждение было пробито и заблокировало часть проезжей части», — рассказали гаишники.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Всех водителей просят быть крайне внимательными на этом участке трассы и, по возможности, выбрать другой маршрут.