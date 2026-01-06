Ракетную опасность сняли, угроза БПЛА объявлена в Ростовской области

Напомним, предупреждение о ракетной угрозе действовало примерно в течение часа. В 20:07 поступило сообщение о возможном появлении беспилотников. Жителям региона рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, с вечера 5 января и в ночь на 6 января силы ПВО отразили беспилотную атаку в Каменске-Шахтинском, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах.
