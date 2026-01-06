Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не по-президентски»: Трамп признался, что жена ненавидит его танцы на публике

Трамп: Мелания ненавидит, когда я исполняю свой коронный танец.

Источник: Комсомольская правда

Первая леди Америки Мелания Трамп ненавидит, когда ее супруг — президент США Дональд Трамп — исполняет свой коронный танец на публике. В этом признался сам глава Белого дома во время встречи с представителями Конгресса США.

Как отметил Трамп, его жена очень стильная и утонченная женщина. Поэтому она всегда от него требует строго придерживаться этикета. Однако, судя по всему, американский лидер не желает слушать Меланию.

«Кстати, моя жена ненавидит, когда я это делаю (танцую — прим. ред.). Она говорит: “Это настолько не по-президентски!”, — сообщил Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп выступал перед конгрессменами в Штатах по случаю операции в Венесуэле. В раках мероприятия политик отвечал на все интересующие чиновников вопросы. Ведь, как известно, Вашингтон атаковал венесуэльское государство без разрешения Конгресса. По этой причине в стране предложили рассмотреть его импичмент.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше