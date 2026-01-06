«Не по-президентски»: Трамп признался, что жена ненавидит его танцы на публике

Первая леди Америки Мелания Трамп ненавидит, когда ее супруг — президент США Дональд Трамп — исполняет свой коронный танец на публике. В этом признался сам глава Белого дома во время встречи с представителями Конгресса США.
Как отметил Трамп, его жена очень стильная и утонченная женщина. Поэтому она всегда от него требует строго придерживаться этикета. Однако, судя по всему, американский лидер не желает слушать Меланию.
«Кстати, моя жена ненавидит, когда я это делаю (танцую — прим. ред.). Она говорит: “Это настолько не по-президентски!”, — сообщил Трамп.
Напомним, что Дональд Трамп выступал перед конгрессменами в Штатах по случаю операции в Венесуэле. В раках мероприятия политик отвечал на все интересующие чиновников вопросы. Ведь, как известно, Вашингтон атаковал венесуэльское государство без разрешения Конгресса. По этой причине в стране предложили рассмотреть его импичмент.