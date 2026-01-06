«Не по-президентски»: Трамп признался, что жена ненавидит его танцы на публике

Напомним, что Дональд Трамп выступал перед конгрессменами в Штатах по случаю операции в Венесуэле. В раках мероприятия политик отвечал на все интересующие чиновников вопросы. Ведь, как известно, Вашингтон атаковал венесуэльское государство без разрешения Конгресса. По этой причине в стране предложили рассмотреть его импичмент.