Новогодний компост: Жителей Кишинева просят не выбрасывать «отслужившие» елки в мусорные контейнеры, а сдавать на переработку

Кишинёвцам напоминают о правильной утилизации новогодних ёлок.

Кишинёвцам напоминают о правильной утилизации новогодних ёлок.

Мэрия Кишинёва и МП «Regia Autosalubritate» информируют жителей столицы, что ёлки, использованные в период зимних праздников, нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов.

Для правильного сбора новогодние деревья необходимо оставлять рядом с площадками для накопления отходов. Оттуда их заберут специализированные бригады муниципального оператора по санитарной очистке.

Ёлки, размещённые отдельно и не смешанные с другими отходами, могут быть переработаны в натуральное удобрение или измельчены для получения древесного материала. Соблюдение этих рекомендаций способствует защите окружающей среды, сокращению объёма отходов и поддержанию чистоты в Кишинёве.

Городские власти призывают граждан проявить ответственность и внести вклад в сохранение экологического баланса столицы.

