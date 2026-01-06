Еврокомиссия избрала Оулу и Тренчин культурными столицами Европы 2026 года

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главная цель развития столицы — стать лучшим городом земли. Мэр подчеркнул, что для получения этого титула город должен преуспеть во всех сферах жизни — от здравоохранения и благоустройства до образования и экологии.