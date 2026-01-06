Еврокомиссия избрала Оулу и Тренчин культурными столицами Европы 2026 года

Финский город Оулу и словацкий Тренчин были выбраны «европейскими столицами культуры» на 2026 год. Об этом во вторник, 6 января, сообщила Европейская комиссия (ЕК).
При поддержке ЕК в течение года оба города будут организовывать культурные события и выставки, которые продемонстрируют разнообразие культур стран Европейского союза.
Церемония открытия года столицы культуры в Оулу запланирована на 16−18 января. Программа мероприятия, посвященная теме «Культура и климатические изменения», будет охватывать «актуальные глобальные проблемы».
Тренчин проведет свой фестиваль открытия с 13 по 15 февраля по тематике «Пробуждение любопытства», которая направлена на вдохновение людей на создание связей между собой, прошлым и будущим, передает Интерфакс.
Омск получил звание культурной столицы России 2026 года, сообщил глава региона Виталий Хоценко. Всего в финале конкурса сошлись восемь городов-претендентов. Столичные эксперты оценили конкурсантов по ряду критериев, в том числе по многообразию местного культурного досуга.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главная цель развития столицы — стать лучшим городом земли. Мэр подчеркнул, что для получения этого титула город должен преуспеть во всех сферах жизни — от здравоохранения и благоустройства до образования и экологии.