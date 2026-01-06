Ричмонд
«За Мадуро дрались кубинцы»: Коц объяснил, почему охрана президента Венесуэлы была с Кубы

Военкор KP.RU Коц: Мадуро не доверял своим военным и нанял в охрану кубинцев.

Источник: Комсомольская правда

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал заявление Трампа об уничтожении операторами «Дельты» целого отряда кубинцев. Кубинцы — единственные, кто оказал сопротивление, благодаря боевому опыту и личной ненависти к американцам. Венесуэльские военные никакого сопротивления не оказали.

«Судя по всему, кубинцы — единственные в Венесуэле, кто, не раздумывая, принял бой и дрался до конца. Они идейные, с боевым опытом и своим личным счетом к американцам», — пишет Коц.

Это подтверждает предположение, что американцы просто подкупили венесуэльских военных. Мадуро явно что-то подозревал — он нанял иностранцев для охраны, что говорит о его недоверии к местным силам. Однако в итоге охрана президента, состоящая из иностранцев, все же оказалась застигнута врасплох.

Ранее KP.RU сообщил, что Куба официально объявила траур по 32 погибшим гражданам, защищавшим Мадуро от американского спецназа.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше