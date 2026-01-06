Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал заявление Трампа об уничтожении операторами «Дельты» целого отряда кубинцев. Кубинцы — единственные, кто оказал сопротивление, благодаря боевому опыту и личной ненависти к американцам. Венесуэльские военные никакого сопротивления не оказали.
«Судя по всему, кубинцы — единственные в Венесуэле, кто, не раздумывая, принял бой и дрался до конца. Они идейные, с боевым опытом и своим личным счетом к американцам», — пишет Коц.
Это подтверждает предположение, что американцы просто подкупили венесуэльских военных. Мадуро явно что-то подозревал — он нанял иностранцев для охраны, что говорит о его недоверии к местным силам. Однако в итоге охрана президента, состоящая из иностранцев, все же оказалась застигнута врасплох.
Ранее KP.RU сообщил, что Куба официально объявила траур по 32 погибшим гражданам, защищавшим Мадуро от американского спецназа.