В Новосибирске показали кадры Рождественской ночи в Вознесенском соборе

В ночь с 6 на 7 января сотни новосибирцев пришли в Вознесенский кафедральный собор, чтобы отметить Рождество Христово. Как сообщает корреспондент Сиб.фм, храм был полностью заполнен верующими. Торжественное богослужение началось поздно вечером и продолжалось до утра. Прихожане молились со свечами в руках, прославляя рождение Христа. Собор был украшен елями и иконами, в нем царила праздничная и духовная атмосфера. После службы верующие поздравляли друг друга и делились рождественской радостью.