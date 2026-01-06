Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп встретится с главами нефтяных компаний США на фоне похищения Мадуро

Трамп заявил, что обсудит добычу венесуэльской нефти с компаниями из США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, комментируя арест венесуэльского лидера Николаса Мадуро для конгрессменов, объявил о предстоящей встрече с руководителями нефтяных компаний. По его словам, это необходимо для увеличения добычи сырья. Встреча состоялась в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.

«Я встречусь с руководством нефтяных компаний. Поехали. Вы знаете, о чем это. Нам нужно добыть много нефти, что снизит цены еще дальше», — заявил Трамп.

Напомним, что Трамп заявил в интервью NBC News 5 января, что намерен играть главную роль в управлении Венесуэлой после захвата президента Николаса Мадуро.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп заявил, будто законный президент Венесуэлы Николас Мадуро знал о готовящемся нападении американцев. Об этом Трамп заявил, давая первые комментарии по теме Венесуэлы Конгрессу 6 декабря.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше