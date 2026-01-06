Трамп встретится с главами нефтяных компаний США на фоне похищения Мадуро

Президент США Дональд Трамп, комментируя арест венесуэльского лидера Николаса Мадуро для конгрессменов, объявил о предстоящей встрече с руководителями нефтяных компаний. По его словам, это необходимо для увеличения добычи сырья. Встреча состоялась в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.
«Я встречусь с руководством нефтяных компаний. Поехали. Вы знаете, о чем это. Нам нужно добыть много нефти, что снизит цены еще дальше», — заявил Трамп.
Напомним, что Трамп заявил в интервью NBC News 5 января, что намерен играть главную роль в управлении Венесуэлой после захвата президента Николаса Мадуро.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп заявил, будто законный президент Венесуэлы Николас Мадуро знал о готовящемся нападении американцев. Об этом Трамп заявил, давая первые комментарии по теме Венесуэлы Конгрессу 6 декабря.