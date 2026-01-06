Украина атаковала Крым и южные регионы России

Срочная новость.
В промежуток времени с 16:00 до 20:00 по мск дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В частности, было сбито: восемь БПЛА над территорией Республики Крым, два — над акваторией Черного моря, один — над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.
