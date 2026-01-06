Дуров: Telegram не зависит от российского капитала

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал статью Financial Times о блокировке облигаций мессенджера в связи с антироссийскими санкциями. По его словам, у компании нет российских инвесторов, а единственным акционером является он сам.
— Несмотря на некоторые слухи, Telegram не зависит от российского капитала. В нашем недавнем размещении облигаций на сумму 1,7 миллиарда долларов не было ни одного российского инвестора. Старые облигации, выпущенные в 2021 году, в основном погашены и не представляют проблемы, — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее предприниматель заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается превратить Европейский союз в «цифровой ГУЛАГ». Он обратил внимание на то, что одним из создателей закона объединения о цензуре является близкий союзник президента.
Дурова пытались отравить в 2018 году. Бизнесмен временно ослеп и не мог ходить две недели. В то время его мессенджер Telegram обвиняли в содействии террористам, а в Иране в отношении Дурова возбудили уголовное дело. Что еще известно об отравлении предпринимателя — в материале «Вечерней Москвы».