Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров: Telegram не зависит от российского капитала

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал статью Financial Times о блокировке облигаций мессенджера в связи с антироссийскими санкциями. По его словам, у компании нет российских инвесторов, а единственным акционером является он сам.

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал статью Financial Times о блокировке облигаций мессенджера в связи с антироссийскими санкциями. По его словам, у компании нет российских инвесторов, а единственным акционером является он сам.

— Несмотря на некоторые слухи, Telegram не зависит от российского капитала. В нашем недавнем размещении облигаций на сумму 1,7 миллиарда долларов не было ни одного российского инвестора. Старые облигации, выпущенные в 2021 году, в основном погашены и не представляют проблемы, — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее предприниматель заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается превратить Европейский союз в «цифровой ГУЛАГ». Он обратил внимание на то, что одним из создателей закона объединения о цензуре является близкий союзник президента.

Дурова пытались отравить в 2018 году. Бизнесмен временно ослеп и не мог ходить две недели. В то время его мессенджер Telegram обвиняли в содействии террористам, а в Иране в отношении Дурова возбудили уголовное дело. Что еще известно об отравлении предпринимателя — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше