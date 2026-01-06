Дуров: Telegram не зависит от российского капитала

Дурова пытались отравить в 2018 году. Бизнесмен временно ослеп и не мог ходить две недели. В то время его мессенджер Telegram обвиняли в содействии террористам, а в Иране в отношении Дурова возбудили уголовное дело. Что еще известно об отравлении предпринимателя — в материале «Вечерней Москвы».