Ирине Шейк исполнилось 40 лет

Ирина Шейк начала работать как «бельевая» модель. В том же 2007-м она стала лицом дома Intimissimi, через три года заняв пост амбассадора бренда. Снималась для Beach Bunny Swimwear и каталога Victoria’s Secret, плюс участвовала в кампаниях Guess и Lacoste. Она входила в списки «50 самых сексуальных русских женщин, в 2011-м стала первой моделью из России, появившейся на обложке спецвыпуска Sports Illustrated. В 2009-м начала встречаться с Криштиану Роналду (что добавляло сексуальности к ее имиджу). В 2011-м пара объявила о помолвке, в том же году Ирина Шейк вошла в список “20 самых сексуальных моделей” по версии models.com и была объявлена самой сексуальной, опять же, женщиной в мире одним из венгерских журналов.