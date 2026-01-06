«Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов кинорынка РФ

Фильм «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко вошел в тройку самых кассовых картин отечественного кинорынка, следует из данных ЕАИС Фонда кино.
По состоянию на вечер 6 января общие сборы фильма превысили отметку в 3,4 миллиарда рублей. Этот результат позволил картине обойти лидера 2025 года — фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», который заработал 3,3 миллиарда рублей.
«Чебурашка 2» уступает только своей первой части, которая собрала 6,7 миллиарда рублей в России, а также комедии «Холоп 2» с 3,8 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что фильм «Чебурашка 2» занял третье место в международном чарте по кассовым сборам.