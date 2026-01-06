«Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов кинорынка РФ

По состоянию на вечер 6 января общие сборы фильма превысили отметку в 3,4 миллиарда рублей. Этот результат позволил картине обойти лидера 2025 года — фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», который заработал 3,3 миллиарда рублей.