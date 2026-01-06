Москвичей предупредили о «настоящем снежном армагеддоне»

Специалист уточнил, что на юге Подмосковья и в южных областях ЦФО ожидается до 30 миллиметров осадков, что составляет более половины местной месячной нормы. После прохождения циклона в регионе могут образоваться сугробы высотой до полуметра, которых в текущем сезоне ещё не наблюдалось. На дорогах прогнозируется ухудшение видимости и гололедица, в связи с чем метеоролог рекомендовал воздержаться от дальних поездок.