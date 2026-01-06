Москвичей предупредили о «настоящем снежном армагеддоне»

«Жителей столичного региона ожидает настоящий снежный армагеддон», — отметил синоптик.
Специалист уточнил, что на юге Подмосковья и в южных областях ЦФО ожидается до 30 миллиметров осадков, что составляет более половины местной месячной нормы. После прохождения циклона в регионе могут образоваться сугробы высотой до полуметра, которых в текущем сезоне ещё не наблюдалось. На дорогах прогнозируется ухудшение видимости и гололедица, в связи с чем метеоролог рекомендовал воздержаться от дальних поездок.
Причиной непогоды станет мощный балканский циклон, надвигающийся с юго-запада. Он принесёт интенсивные и продолжительные снегопады на значительную часть Центральной России. Специалист призывает жителей быть предельно осторожными и следить за обновлениями прогнозов.
Ранее сообщалось, что самые сильные морозы на планете в первый день нового 2026 года были зафиксированы на территории России. Абсолютный температурный минимум зафиксировала метеостанция Иэма в Республике Саха, где столбик термометра опустился до отметки в минус 53,1 градуса по Цельсию.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.