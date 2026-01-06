Ричмонд
Москвичей предупредили о «настоящем снежном армагеддоне»

Жителей столичного региона 9 января ожидает «снежный армагеддон», который может принести до трети месячной нормы осадков. Такое предупреждение сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Жителей столичного региона ожидает настоящий снежный армагеддон», — отметил синоптик.

Специалист уточнил, что на юге Подмосковья и в южных областях ЦФО ожидается до 30 миллиметров осадков, что составляет более половины местной месячной нормы. После прохождения циклона в регионе могут образоваться сугробы высотой до полуметра, которых в текущем сезоне ещё не наблюдалось. На дорогах прогнозируется ухудшение видимости и гололедица, в связи с чем метеоролог рекомендовал воздержаться от дальних поездок.

Причиной непогоды станет мощный балканский циклон, надвигающийся с юго-запада. Он принесёт интенсивные и продолжительные снегопады на значительную часть Центральной России. Специалист призывает жителей быть предельно осторожными и следить за обновлениями прогнозов.

Ранее сообщалось, что самые сильные морозы на планете в первый день нового 2026 года были зафиксированы на территории России. Абсолютный температурный минимум зафиксировала метеостанция Иэма в Республике Саха, где столбик термометра опустился до отметки в минус 53,1 градуса по Цельсию.

