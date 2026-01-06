В курганских супермаркетах пропали бананы.
В Кургане из магазинов исчезли бананы. Привычный фрукт горожане не могут купить уже более недели. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU.
«Еще перед Новым годом купить бананы было проблематично. Но вот уже неделя прошла, Рождество уже, а полки магазинов по-прежнему пустые. В “Метрополисе” сегодня лежал один жалкий измученный банан. В “Магните” их вообще нет, в “Монетке” тоже. Дети так хотели их, но найти бананов во всех супермаркетах в округе мы так и не смогли», — сообщили корреспонденту URA.RU горожане.
После новогодних праздников, как отмечают курганцы, отмечались проблемы с поставками и других продуктов. Так, полки с яйцами тоже оказались практически пустыми. Затруднительно оказалось купить свеклу, свежие огурцы, мандарины и другие овощи и фрукты. Если они и есть, то торгуют в основном остатками: те же огурцы и мандарины стали уже мягкими, помятыми и подгнившими. В супермаркетах обещают поставки свежих продуктов в ближайшие дни.
Ранее за несколько дней до новогодних праздников в Кургане перестал работать один из сервисов доставки продуктов. Горожане делали заказы, но в последний момент они отменялись сервисом из-за технических сбоев и высокой нагрузки.