В Кургане из магазинов исчезли бананы

«Еще перед Новым годом купить бананы было проблематично. Но вот уже неделя прошла, Рождество уже, а полки магазинов по-прежнему пустые. В “Метрополисе” сегодня лежал один жалкий измученный банан. В “Магните” их вообще нет, в “Монетке” тоже. Дети так хотели их, но найти бананов во всех супермаркетах в округе мы так и не смогли», — сообщили корреспонденту URA.RU горожане.