175 ДТП произошло по вине нетрезвых водителей в Ростовской области

За 2025 год в Ростовской области по вине нетрезвых водителей произошло 175 ДТП, в которых погибли 73 человека и еще 186 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
При этом за тот же период сотрудники ДПС пресекли больше 5,3 тысячи фактов пьяного вождения. В 2,3 тысяче случаев составили протоколы об управлении транспортом в состоянии опьянения (ст. 12.8 ч.1 КРФ об АП). В 3 тысячах случаев потребовались протоколы из-за отказа от прохождения медицинского освидетельствования.
— Каждая такая цифра — чья-то сломанная судьба, утраченные жизни. Нетрезвый водитель — потенциальный преступник за рулем, — подчеркивают в Госавтоинспекции.
