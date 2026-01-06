Ричмонд
175 ДТП произошло по вине нетрезвых водителей в Ростовской области

На Дону из-за нетрезвых водителей за год погибли 73 человека, еще 186 получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

За 2025 год в Ростовской области по вине нетрезвых водителей произошло 175 ДТП, в которых погибли 73 человека и еще 186 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

При этом за тот же период сотрудники ДПС пресекли больше 5,3 тысячи фактов пьяного вождения. В 2,3 тысяче случаев составили протоколы об управлении транспортом в состоянии опьянения (ст. 12.8 ч.1 КРФ об АП). В 3 тысячах случаев потребовались протоколы из-за отказа от прохождения медицинского освидетельствования.

— Каждая такая цифра — чья-то сломанная судьба, утраченные жизни. Нетрезвый водитель — потенциальный преступник за рулем, — подчеркивают в Госавтоинспекции.

