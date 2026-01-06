Ричмонд
Компания белорусов выкупила вагон, чтобы встретить Новый год в поезде на Брест

Белорусы выкупили вагон, чтобы встретить Новый год в поезде на Брест.

Источник: Комсомольская правда

Компания из 25 белорусов выкупила вагон, чтобы встретить Новый год в поезде из Минска в Брест. Об этом они рассказали в своих социальных сетях*.

Празднование началось в 22.50, а перед этим молодые люди украшали вагон. С собой они взяли закуски в контейнерах и кастрюльках. А уж когда в седьмой вагон, занятый активными молодыми людьми, пришла Снегурочка, ее удивлению не было предела.

Были и песни под гитару, и всевозможные активности. Ну, а на станциях-остановках молодежь выбегала на перрон, успевая там поводить хороводы и порадоваться празднику (а он продолжился до семи утра — времени прибытия в Брест).

«Новый год в поезде? Почему бы и да! Мы пропитаны спонтанностью и умеем самоорганизоваться, — сказали участники праздника в описании видео. — Каждый выполнял свои обязанности, и праздник получился филигранным!».

Напомним, президент Александр Лукашенко раскрыл, с чем белорусы войдут в 2026-й в своем новогоднем поздравлении, а также объявил Год белорусской женщины. Еще телеканал «Беларусь 1» показал, контакты каких чиновников стоят на быстром вызове на телефоне Лукашенко.

Instagram* — продукт компании Meta*, признанной в России экстремистской организацией.

