Компания белорусов выкупила вагон, чтобы встретить Новый год в поезде на Брест

Компания из 25 белорусов выкупила вагон, чтобы встретить Новый год в поезде из Минска в Брест. Об этом они рассказали в своих социальных сетях*.
Празднование началось в 22.50, а перед этим молодые люди украшали вагон. С собой они взяли закуски в контейнерах и кастрюльках. А уж когда в седьмой вагон, занятый активными молодыми людьми, пришла Снегурочка, ее удивлению не было предела.
Были и песни под гитару, и всевозможные активности. Ну, а на станциях-остановках молодежь выбегала на перрон, успевая там поводить хороводы и порадоваться празднику (а он продолжился до семи утра — времени прибытия в Брест).
«Новый год в поезде? Почему бы и да! Мы пропитаны спонтанностью и умеем самоорганизоваться, — сказали участники праздника в описании видео. — Каждый выполнял свои обязанности, и праздник получился филигранным!».
